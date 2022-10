Deutlich kleiner als geplant fällt das IPO von Intels Auto-Tochter aus. Dennoch gelingt den Israelis der größte Tech-Börsengang in diesem Jahr.Es sollte Intels großer Wurf werden und dem Konzern zum Teil die Investitionen der Foundry-Strategie finanzieren. Im Dezember 2021 kündigten die Amerikaner an, Mobileye an die Börse bringen zu wollen. Die Bewertung des auf visionsbasierte Fahrerassistenzsysteme spezialisierten Unternehmens sollte bei 50 Milliarden Dollar liegen. Nachdem das IPO aufgrund des ...

