Im dritten Quartal hat der chinesische Photovoltaik-Hersteller mehr als zehn Gigawatt seiner Solarmodule verkauft. Angesichts höherer Verkaufspreise stieg auch der Umsatz entsprechend und unter dem Strich blieb etwas mehr Gewinn übrig. Beim Ausbau seiner Produktionskapazitäten will Jinko Solar angesichts der großen weltweiten Nachfrage noch eine Schippe drauflegen.Die Jinko Solar Holdings Co. Ltd. hat im dritten Quartal einen Absatz von 10.286 Megawatt Solarmodule und 570 Megawatt Solarzellen und Wafer verkauft. Dies seien nochmal 3,1 Prozent mehr als im Vorquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ...

