Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax zollt Rally Tribut - Zahlreiche Quartalsberichte im Blick Die Kursrally der vergangenen Tage hat am Freitag zu Gewinnmitnahmen im Dax geführt. Hinzu kommen negative Vorgaben der US-Börsen. Nachdem der Leitindex am Vortag noch über 13 200 Punkte gekletter war, ging es nun um 0,95 Prozent auf 13 086,16 Punkte abwärts. weiterlesen Wirtschaft Inflation steigt im Oktober in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...