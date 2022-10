WOCHENVORSCHAU/31. Oktober bis 6. November 2022 -2

DJ WOCHENVORSCHAU/31. Oktober bis 6. November 2022 (44. KW)

=== M O N T A G, 31. Oktober 2022 *** 00:50 JP/Industrieproduktion September *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Oktober 06:45 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 3Q 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 9 Mon *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:55 DE/Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesfinanzminister Lindner, Entgegennahme des finalen Berichts der Expertenkommission Erdgas und Wärme, Berlin *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, DGB-Vorsitzende Fahimi, BDA-Präsident Dulger, Pk nach Treffen der Konzertierten Aktion, Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 DK/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Konferenz der dänischen Nationalbank anlässlich des 40-jährigen Bestehens des festen Wechselkurses der Krone *** - US/Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 3Q D I E N S T A G, 1. November 2022 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Oktober *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (13:30 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 3Q (15:30 Telefonkonferenz) 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 11:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q 11:30 DE/Auktionsergebnis inflationsindexierte Bundesanleihen über 300 Mio EUR mit Laufzeit bis 2032 und 200 Mio EUR mit Laufzeit bis 2046 *** 11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q *** 12:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q 12:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Jahrestreffen des Clubs de Madrid zum Thema "Leading a World of Converging Crises", Berlin *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 15:00 EU/Monatsbericht Oktober zu APP-Kaufprogramm *** 15:00 US/Bauausgaben September *** 15:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober 15:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 16:15 DE/Bundeskanzler Scholz, PK nach Besuch bei BASF mit CEO Brudermüller, Schwarzheide 21:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q 21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q *** 21:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q - DE/SLM Solutions Group AG, Ende der Andienungsfrist zum Übernahmeangebot der japanischen Nikon Corp *** - DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit Oktober - DK/vorgezogene Neuwahlen - US/Fed, Beginn der FOMC-Sitzung (bis 2.11.) M I T T W O C H, 2. November 2022 *** 07:00 DE/Teamviewer AG, Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz) 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Auto1 Group SE, Trading Update 3Q *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz September 09:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PK zu Konjunkturumfrage Herbst 2022, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsicht, Veröffentlichung der Ergebnisse der Thematischen Überprüfung von Klima- und Umweltrisiken bei Banken 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Grüne Bundesanleihe über 1 Mrd Euro 11:55 US/Under Armour Inc, 13:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q 13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 13:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober 14:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede mit anschließender Podiumsdiskussion bei Konferenz des Internationalen Bankers Forum "Frankfurt meets Berlin", Berlin *** 15:00 DE/Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Scholz *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell *** 21:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q 21:03 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q 21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q - DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q *** - ES/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu Ehren von Pablo Hernandez de Cos D O N N E R S T A G, 3. November 2022 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Oktober 06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 3Q (15:00 Pressekonferenz) *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:05 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q *** 07:25 DE/Compugroup Medical SE, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q 07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q 07:40 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (13:00 PK) *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz 3Q 08:00 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, 3Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober *** 09:05 LV/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei Konferenz der lettischen Zentralbank *** 09:10 DE/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Geldmarktkonferenz der EZB *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des Geldpolitischen Rats *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September 12:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q 12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 13:30 US/Handelsbilanz September *** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q 14:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Gipfeltreffen mit Staaten des westlichen Balkans, Berlin *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober *** 15:00 US/Auftragseingang Industrie September *** 15:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate *** 17:50 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q *** 21:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q 21:01 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q 21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q 21:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q - Märkte/Börsenfeiertag Japan *** - ES/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Diskussion des Nueva Economia Forum F R E I T A G, 4. November 2022 *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 PK) *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q 07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Krones AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q *** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 3Q *** 08:00 DE/Auftragseingang September *** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Umsatz 9 Monate *** 08:45 FR/Industrieproduktion September *** 09:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei G7-CeBaDi Diversity, Equality and Inclusion Summit 2022 *** 09:45 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz von Naturgy Foundation und IESE Business School *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 28, 2022 08:37 ET (12:37 GMT)

DJ WOCHENVORSCHAU/31. Oktober bis 6. November 2022 -2-

Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober 10:00 DE/Expertenrat für Klimafragen und andere, Pk zu Zweijahresgutachten zum Stand der Klimapolitik in Deutschland *** 10:30 EE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz der Estnischen Zentralbank *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September *** 11:30 GB/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Cumberland Lodge Financial Services Summit 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 13:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober *** - IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q - EU/Ratingüberprüfungen für Frankreich (Fitch), Irland (Moody's), Norwegen (Moody's) - Märkte/verkürzter Börsenhandel Schweden S O N N T A G, 6. November 2022 - DE/Bürgerentscheid über die Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters Feldmann - EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11), Scharm El-Scheich - US/Ende der Sommerzeit in den USA ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2022 08:37 ET (12:37 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.