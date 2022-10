Nachdem die Commerzbank-Aktie vor Wochenfrist die psychologisch wichtige 8-Euro-Marke überwinden konnte, ging es in dieser Woche für den Banken-Titel weiter aufwärts. Konkret stehen (bisher) rund drei Prozent zu Buche. Mit Blick auf die gestrige EZB-Zinsentscheidung dürfte der MDAX-Wert noch weiteres Aufwärtspotenzial haben. Mit der gestrigen Zinsschritt von 75 Basispunkten hat die EZB die Zinsen um insgesamt 200 Basispunkte erhöht - so viel nie seit der Einführung der Gemeinschaftswährung in so ...

