Volkswagen legt Zahlen vor - Ausblick verhalten

Der Autobauer veröffentlichte heute Morgen vorbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal.



Der Wolfsburger Automobilkonzern informierte Anlegerinnen und Anleger am Freitagmorgen über die Geschäftstätigkeit des abgelaufenen Quartals und gewährte einen Ausblick auf die kommenden Monate. Während sich die weltweiten Geschäfte nach dem Corona-Schock in den vergangenen Monaten weiter stabilisieren konnten und sowohl die Umsatz- als auch Ertragszahlen deutlich über dem Vorjahresniveau lagen, machte das Management keine Angaben zum Ausblick in Bezug auf das nächste Jahr, bestätigte aber die Jahresziele für das laufende Jahr 2022. Insbesondere die Risikofaktoren Energie, Rezession und Rückgang der Absatzzahlen werden in den nächsten Monaten und Quartalen die entscheidende Rolle spielen. VW-Chef Oliver Blume lobte indessen die "finanzielle Widerstandskraft in einem herausfordernden Umfeld" und bekräftigte das Ziel einer "nachhaltigen Wertschöpfung".







Quelle: HSBC





