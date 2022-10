Victoria, Seychellen (ots/PRNewswire) -Mehr Belohnungen mit einem signierten Trikot von Fußballstar Messi und den beliebten Fan-Tokens, die es dieses Jahr zu gewinnen gibtBitget, die führende Börse für Kryptowährungen und Social Trading, enthüllt Details und Preise für den King's Cup Global Invitational ("KCGI") Herbst 2022, seinen kommenden globalen Wettbewerb für den Handel mit Krypto-Futures. Da es sich um den dritten KCGI von Bitget handelt und die Weltmeisterschaft in Katar 2022 im gleichen Zeitraum stattfindet, wird das Turnier ganz im Zeichen des Fußballs und des Mega-Events stehen. Die Teilnehmer konkurrieren um einen Preispool von bis zu 100 BTC und haben die Chance, ein begehrtes, signiertes Trikot des berühmten Fußballstars Leo Messi und beliebte Fan-Token zu gewinnen.KCGI wird die Registrierungsphase am 28. Oktober starten. In der neuen Ausgabe ist Team Battle eng mit dem Thema der Weltmeisterschaft verbunden, was den Zeitplan und das stufenweise Belohnungssystem betrifft. Darüber hinaus werden zwei neue Belohnungsmodi eingeführt: Der Einladungswettbewerb belohnt Spieler für die Anzahl der Empfehlungen, die sie zum Wettbewerb mitbringen, und der individuelle Spaßwettbewerb ermöglicht es den Teilnehmern, "Fußballpunkte" zu sammeln, die gegen Mystery-Token-Boxen eingelöst werden können. Zusammen mit dem Team Battle werden die KCGI-Spieler reichlich Gelegenheit haben, sich zusammenzuschließen, zu handeln und eine Fülle von Belohnungen zu gewinnen.Bitget hat vor kurzem seine Partnerschaft mit Leo Messi, dem legendären argentinischen Fußballspieler, bekannt gegeben und möchte Messi-Fans eine einzigartige Möglichkeit bieten, das Web3 zu erkunden. Neben den oben genannten Trophäen und Auszeichnungen haben die Gewinner des KCGI die Chance, ein signiertes Trikot von Messi zu erhalten.Die Attraktivität von KCGI, das 2021 ins Leben gerufen wurde, hat enorme Reaktionen hervorgerufen, denn die letzten beiden Wettbewerbe hatten insgesamt über 12.000 Teilnehmer. Der jüngste KCGI-Frühjahrswettbewerb schloss mit einer Gesamtbeteiligung von 4.754 Trading-Begeisterten aus der ganzen Welt.Gracy Chen, Managing Director von Bitget, kommentiert: "Wir freuen uns, dass KCGI bereits zu einer der begehrtesten Veranstaltungen in unserer Gemeinschaft und der Branche geworden ist. Die überwältigende Resonanz der Händler und die hervorragende Leistung der Gewinner haben uns dazu veranlasst, das Turnier einen Schritt weiterzuentwickeln. Wir haben das Gewinnspielsystem mit mehr Optionen für verschiedene Arten von Tradern und einem neuen Thema des globalen Fußball-Mega-Events optimiert."Weitere Informationen zum KCGI Herbst 2022 finden Sie auf https://www.bitget.com/en/KCGI2022Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:sylvia.huang.yq@bitget.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1932226/Bitget_KCGI_2022.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bitget-startet-kcgi-2022-fuWball-edition-mit-100-btc-preispool-301662382.htmlPressekontakt:+91-7738791906Original-Content von: Bitget, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161838/5356680