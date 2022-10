München (ots) -Mit über 300 Meisterschaften in über 100 Sportarten pro Jahr bietet Sportdeutschland. TV ein riesiges Portfolio an Live-Sport. Mit der Unterstützung von Little Dot Studios Deutschland plant der Online-Sender nun eine plattformübergreifende Content Strategie, um es dem Sportfan noch einfacher zu machen, seinen Lieblingsinhalt zu konsumieren. Diese Aufgabe geht die DOSB New Media GmbH nun gemeinsam mit Little Dot Studios Deutschland an."Die Zielgruppensegmentierung und die optimierte Ausspielung von Inhalten wird im Sport-Sektor immer wichtiger. Junge Audiences konsumieren Sport heute völlig anders, als das bisher der Fall war. Das Projekt ist für uns eine fantastische Chance, unser Know-How über Social Media Plattformen, deren unterschiedliche Zielgruppen und Digitale Content Distribution anzuwenden. Wir freuen uns, Sportdeutschland.TV bei der Weiterentwicklung unterstützen zu dürfen!"Nils Franck, General Manager Little Dot Studios DeutschlandDarüber hinaus ist die Erschließung von YouTube als neue Social Media Plattform für Sportdeutschland.TV geplant. Den Eintritt auf YouTube plant Sportdeutschland.TV gemeinsam mit Little Dot Studios in der Vorbereitungsphase zur Handball WM der Männer, die im Januar 2023 startet. Weitere YouTube Kanäle und die Integration weiterer Plattformen stehen darüber hinaus im ersten Quartal 2023 auf dem Plan."Little Dot Studios ist für uns der ideale Partner, um das Beste aus dem vielfältigen Content auf unserer eigenen und den Social Media Plattformen herauszuholen. Adäquate Zielgruppenansprache und die Entwicklung einer starken Markenwahrnehmung stehen in unserer Marketingstrategie in den nächsten Monaten an oberster Stelle. Das gehen wir nun gemeinsam an."Sven Brandt, Head of Marketing Sportdeutschland.TVPressekontakt:DOSB New MediaSven BrandtHead of MarketingTel.: 089 277 807 497team@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/5356698