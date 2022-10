Mainz (ots) -Die ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!" starten mit einem Angebot auf TikTok: Mit dem Account "un.logo!" wurde ein Format entwickelt, das Nachrichten auf humoristische Art und Weise für Jugendliche zwischen 13 bis 16 Jahren aufbereitet. Das Gesicht des neuen Kanals ist die Journalistin und Schauspielern Bianca Olek. Mit erfundenen Charakteren und "logo!"-typischen Grafikvideos werden aktuelle Themen zielgruppennah umgesetzt. So finden sich bereits Nachrichten wie die Verlängerung der AKW-Laufzeiten, die 19-Grad-Regel in Gebäuden oder auch schulspezifische Themen wie "Lehrermangel" auf dem neuen Account.Die Kindernachrichten "logo!" sind mit diesem Angebot auf einer weiteren Plattform präsent, die verstärkt von Teenagern genutzt wird. Dementsprechend werden Videos zielgruppen- und plattformgerecht produziert - kurz, lustig, leicht konsumierbar. Dabei stehen die "logo!"-Kernkompetenzen auch hier im Fokus: fundiert recherchierte Fakten der aktuellen Nachrichtenlage altersgerecht und verständlich zu vermitteln.Seit 33 Jahren begrüßen Moderatorinnen und Moderatoren der einzigen täglichen Kindernachrichtensendung im deutschen Fernsehen ihre Zuschauerinnen und Zuschauer. Tagesaktuell erklärt "logo!" Nachrichten aus der Welt für eine Zielgruppe zwischen 8 bis 12 Jahren im TV und online, für Ältere auch auf Instagram und YouTube.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/logo"logo!" in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/kinder/logoPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5356707