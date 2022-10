Nach knapp 23 Jahren an der Spitze von blau direkt - davon zwölf Jahre als Geschäftsführer - gibt Oliver Pradetto am 31.10.2022 die Geschäftsführung des Maklerpools auf und wechselt in eine neue Rolle. Die Management-Aufgaben Pradettos werden künftig stattdessen von den Geschäftsführern Oliver Lang (CIO) und Hannes Heilenkötter (CTO) übernommen. Mitgründer Lars Drückhammer verbleibt als Geschäftsführer an der Spitze des Maklerpools. "Mein persönlicher Nachfolger Hannes Heilenkötter trägt bereits ...

