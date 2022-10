HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach einer Gewinnwarnung von 9,80 auf 6,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Fernsehkonzern habe für das vierte Quartal einen überraschend starken Rückgang der Werbeausgaben signalisiert, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konsum von ProSiebenSat.1-Inhalten sei weiterhin rückläufig./la/mis



ISIN: DE000PSM7770

