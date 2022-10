An den US-Börsen hat sich am Freitag ein erfreulicher Wochenausklang abgezeichnet.New York - An den US-Börsen hat sich am Freitag ein erfreulicher Wochenausklang abgezeichnet. Angetrieben von deutlichen Kursgewinnen von Intel und Apple nach deren Quartalsberichten, stieg der Index Dow Jones Industrial in den ersten Handelsminuten um 1,18 Prozent auf 32'412,18 Punkte. Damit beläuft sich die Wochenbilanz auf mehr als vier Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...