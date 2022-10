Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland zog im Oktober deutlicher als erwartet an, so die Analysten der Nord LB.Nach nationaler Berechnung sei sie um 0,9% M/M und auf 10,4% Y/Y geklettert. Dem Wegfall des "Tankrabatts" sowie des Neun-Euro-Tickets im September sei nun im Oktober nicht die erhoffte gewisse "Moderation" gefolgt. Die Energiepreise (+43,0% Y/Y) würden dabei die treibenden Faktoren bleiben. Immerhin hätten eine milde Witterung, das frühzeitige Erreichen der Gasvorratsziele sowie eine gewisse Panikreduzierung durch die Ankündigungen einer angestrebten Gaspreisbremse zuletzt zu einem deutlichen Gaspreisrückgang auf dem internationalen Markt geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...