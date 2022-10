ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Intel von 45 auf 37 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Randy Abrams verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf, dass die Zahlen zum dritten Quartal zwar den Erwartungen entsprochen hätten, aber der Ausblick auf das laufende Quartal und das neue Jahr schwächer als gedacht ausgefallen seien./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 11:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US4581401001

INTEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de