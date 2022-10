Die wichtige Telekom-Tochter T-Mobile US wächst weiter. Nach neuen Kundenzahlen haben die Amerikaner nun ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr erhöht. Das kommt bei der US-Aktie gut an. Auch die Aktionäre der Mutter Deutsche Telekom können sich freuen. Denn die T-Aktie schiebt sich am Freitag an die Dax-Spitze. Was noch folgen könnte.. Ein überraschend großer Zustrom neuer Kunden ermuntert T-Mobile US zur dritten Prognose-Anhebung des Jahres. ...

