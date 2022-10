Sinovac Biotech Ltd. ("SINOVAC" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: SVA), ein führender Anbieter biopharmazeutischer Produkte in China, gab die Teilnahme des Unternehmens an der CPHI Frankfurt bekannt, einer der weltweit größten pharmazeutischen Fachmessen, die vom 1. bis 3. November in Frankfurt stattfinden wird.

Am Stand Nr. 41G20 im ersten Stock der Halle 4 der Messe Frankfurt wird SINOVAC die Besucher der CPHI begrüßen und sein umfassendes Portfolio vorstellen. Das Unternehmen wird den einzigen für Kinder ab 6 Monaten zugelassenen inaktivierten COVID-19-Impfstoff CoronaVac, den quadrivalenten Grippeimpfstoff QIV, den weltweit führenden Impfstoff gegen Enteroviren vom Typ 71 Inlive, den Varizellen-Impfstoff, der 100 Schutz gegen mittelschwere und schwere Fälle bietet, sowie zwei Impfstoffe, die von der WHO präqualifiziert wurden, vorstellen: den Hepatitis-A-Impfstoff Healive sowie den Totimpfstoff gegen Polio vom Sabin-Stamm.

Helen Yang, Chief Business Officer bei SINOVAC, sagte: "SINOVAC ist ein alter Freund der CPHI und wir sind froh, zum ersten Mal seit dem weltweiten Ausbruch der COVID-19-Pandemie wieder persönlich vor Ort bei der CPHI zu sein. Wie immer schätzen wir das Geschäftspotenzial der Plattform sehr und möchten viele unserer besten Produkte vorstellen. Vor allem möchten wir die von der WHO zugelassenen und in vielen Ländern der Welt vertriebenen Produkte präsentieren. Wir freuen uns darauf, unseren globalen Partnern unsere neuesten Spitzentechnologien vorzustellen und weitere Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen."

Wenn Sie SINOVAC vor Ort treffen möchten, laden wir Sie herzlich zu einem Besuch an Stand Nr. 41G20 ein, oder kontaktieren Sie Alice Chen über info@sinovac.com, um Termine zu verinbaren.

Über SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd., (SINOVAC) ist ein in China ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffen fokussiert, die vor menschlichen Infektionskrankheiten schützen.

Das Produktportfolio von SINOVAC umfasst Impfstoffe gegen COVID-19, mit einer Infektion durch das Enterovirus 71 (EV71) einhergehende Hand-Fuß-Mund-Krankheit (HFMD), Hepatitis A, saisonale Influenza, Pneumokokken, pandemische Influenza H5N1 (Vogelgrippe), Influenza H1N1 (Schweinegrippe), Varizellen, Mumps, Poliomyelitis usw.

Der COVID-19-Impfstoff CoronaVac wurde in mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit zugelassen. Der Hepatitis-A-Impfstoff Healive hat 2017 die Präqualifikationsanforderungen der WHO erfüllt. Der Impfstoff gegen EV71 Inlive ist ein neuartiger Impfstoff, der seit 2016 in China vermarktet wird. 2022 wurde SINOVACs Totimpfstoff gegen Polio vom Sabin-Stamm (sIPV) von der WHO präqualifiziert.

SINOVAC war das erste Unternehmen, das die Zulassung für seinen H1N1-Grippeimpfstoff Panflu.1 erhielt, mit dem die Impfkampagne und das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung ausgestattet wurde. Als einziges Unternehmen liefert es den Impfstoff Panflu gegen die pandemische Grippe H5N1 für das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung.

SINOVAC betreibt kontinuierlich die Erforschung und Entwicklung neuer Impfstoffe, hat weitere Kombinationsimpfstoffe in der Pipeline und erkundet laufend globale Marktchancen. SINOVAC beabsichtigt, den Handel und die Zusammenarbeit mit weiteren Ländern sowie mit Wirtschafts- und Branchenverbänden auszubauen und zu vertiefen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.sinovac.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221028005131/de/

Contacts:

Sinovac Biotech Ltd.

PR-Team

pr@sinovac.com