Vancouver, B.C. - 28. Oktober 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von den zuständigen nicaraguanischen Behörden die wichtigsten Umweltgenehmigungen für die Erschließung und Produktion der Tagebau- und Untertageminen im Projekt Eastern Borosi ("EBP") erhalten hat.

Das Unternehmen freut sich auch, bekannt geben zu können, dass es einen Zweijahresvertrag mit CEPAM (Comercializadora de Energía para América) unterzeichnet hat, der sicherstellt, dass 100 % des für die nicaraguanischen Betriebe eingekauften Stroms aus zertifizierter sauberer Energie stammt. Durch den Vertrag werden alle Scope-2-Emissionen (eingekaufter Strom) von Calibre in Nicaragua eliminiert, was etwa 30 % unserer gesamten Emissionen (CO2e) im Land entspricht.

Calibre treibt die hochgradigen EBP-Tagebau- und Untertage-Satellitenvorkommen voran, die voraussichtlich im Jahr 2023 in Produktion gehen und in die unternehmenseigene Verarbeitungsanlage Libertad eingespeist werden. EBP ist Calibres dritte große umweltverträgliche Minenerschließungsgenehmigung innerhalb von drei Jahren, was das unnachgiebige Engagement des Unternehmens für die Einbeziehung von Interessengruppen und eine transparente Kommunikation innerhalb eines klar definierten bergbaurechtlichen Umfelds unter Beweis stellt. EBP ist ein 176 km² großes Landpaket mit zahlreichen Gold-Silber-Aderzielen mit geringer Sulfidierung und großem Potenzial für die Entdeckung neuer Zonen und erweiterter Ressourcen.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Die Genehmigung der EBP-Genehmigungen ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in den Bemühungen des Unternehmens, die Goldproduktion organisch zu steigern. Die Genehmigungen wurden drei Monate früher als geplant erteilt, dank eines positiven Prozesses zur Einbindung der Gemeinde und einer erfolgreichen öffentlichen Anhörung. Dieser Erfolg wird es Calibre ermöglichen, EBP zu erschließen und zur Verbesserung der Lebensqualität der Gemeinden in der Atlantikregion von Nicaragua beizutragen. Mit Tagebaureserven bei EBP mit einem Gehalt von 6,8 g/t Au in Kombination mit den hochgradigen Reserven von 6,5 g/t Au bei Pavon Central sind wir weiterhin auf dem besten Weg, die Produktion im Jahr 2023 zu steigern."

"Durch den Kauf von sauberer Energie anstelle von nicht erneuerbarem Strom wird Calibre ab 2022 in Nicaragua keine Scope 2 CO2e-Emissionen mehr haben. Dies ist ein wesentlicher Erfolg unserer Nachhaltigkeitsstrategie, mit der wir gemeinsam auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel reagieren wollen."

"Darüber hinaus erhielt das Unternehmen die umweltrechtliche Genehmigung für den Beginn von Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet La Fortuna, das sich etwa 50 Kilometer südwestlich der Mühlenanlage Libertad befindet. La Fortuna stellt eine aufregende, noch nicht erbohrte epithermale Goldmöglichkeit dar, wie die in den letzten 12 Monaten durchgeführten Feldarbeiten bestätigen. Ein Bohrgerät wurde nach La Fortuna verlegt und ein erstes Bohrprogramm soll Anfang November beginnen. Darüber hinaus erhielt Calibre vor kurzem drei neue Mineralkonzessionen und hat mit Explorationsarbeiten im Erkundungsstadium begonnen.

Im Rahmen seines laufenden Konzessionsverwaltungsprogramms hat Calibre seit 2020 44 Konzessionsanträge in Nicaragua eingereicht. Davon wurden 27 Konzessionen erteilt, 14 befinden sich noch im Konsultationsverfahren und im Juni 2022 hat das Unternehmen beschlossen, seine Anträge für zwei vollständige Konzessionen und einen Teil einer dritten aufzugeben.

Über Calibre Mining Corp.

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch verantwortungsvolle Tätigkeiten und einen disziplinierten Wachstumsansatz nachhaltige Werte für Aktionäre, lokale Gemeinden und alle Interessengruppen zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, keiner Verschuldung, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der für das Unternehmen geltenden Risikofaktoren finden Sie im Jahresbericht von Calibre für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr, der unter www.sedar.com verfügbar ist. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre auswirken können, wie z. B. potenzielle Sanktionen, die infolge der United States Executive Order 13851 vom 24. Oktober 2022 eingeführt wurden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

