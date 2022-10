Das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan (1.Veröffentlichung für Oktober) ist mit 59,9 ausgefallen wie erwartet (Prognose 59,9; Vormonat war 58,6). Die Einschätzung der aktuellen Lage liegt bei 65,6 (Vormonat war 58,9) Die Konsumentenerwartung liegt bei 56,2 (Vormonat war 59,9) Also aktuelle Lage ok, aber Erwartung sinkt - das liegt an der immer geringeren Sparquote der Amerikaner ...

