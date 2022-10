Jupiter, Florida (ots/PRNewswire) -Der U.S. Immigration Fund (USIF) freut sich außerordentlich, die vollständige Rückzahlung an 113 Investoren aus dem Projekt AREA15 in Las Vegas, Nevada, bekannt zu geben. Dieser Rückzahlungsprozess erleichtert den Anlegern die Erlangung einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung und die letztendliche Rückzahlung ihres investierten Kapitals."Wir sind stolz darauf, dass jetzt Millionen von Geldern an EB-5-Investoren in AREA15, einem weiteren unserer Projekte, zurückgezahlt wurden", sagte Nick Mastroianni II, Vorsitzender des USIF. "Wir sind stolz darauf, dass Projekte wie AREA15 und andere für unsere Investoren ein wirtschaftlicher und einwanderungspolitischer Erfolg sind und wichtige Arbeitsplätze für die Wirtschaft der USA geschaffen haben. Wir haben bereits mehr als 5.000 Familien zu einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung in den Vereinigten Staaten verholfen und freuen uns darauf, in den kommenden Jahren noch mehr Familien zu unterstützen. AREA15 in Las Vegas spiegelt die zukünftigen Projekte wider, an denen sich die USIF beteiligen will. Herzlichen Glückwunsch an alle unsere Investoren und ihre Familien."Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat der USIF erfolgreich Kapital für die Finanzierung von qualifizierten Immobilienprojekten und Investitionsmöglichkeiten beschafft, Zehntausende von Arbeitsplätzen geschaffen und mehr als 2,9 Milliarden US-Dollar in Immobilienprojekte in den gesamten USA investiert, was den USIF zu einem der erfolgreichsten vom USCIS genehmigten Betreiber von EB-5 Regional Center in den USA macht. Der US-Kongress hat das EB-5-Programm 1990 ins Leben gerufen, um ausländischen Investoren die Möglichkeit zu geben, ein US-Visum zu erhalten, indem sie in ein US-Unternehmen investieren, das der Wirtschaft nützt und Arbeitsplätze schafft.Das AREA15 liegt nicht weit vom Las Vegas Strip entfernt. In Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Beneville Studios wurde AREA15 von Fisher Brothers als ein modernes, offenes Konzept für einen Einkaufs- und Unterhaltungsbasar entworfen. Das AREA15-Projekt besteht aus 126.000 Quadratmetern vermietbarer Fläche, 68.000 Quadratmetern vermietbarer Erdgeschossfläche, 40.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche im Innen- und Außenbereich und 25.000 Quadratmetern Kunst-, Performance-, Unterhaltungs-, Gastronomie- und Einzelhandelsflächen, die alle vollständig vermietet sind. Zu den namhaften Mietern gehören unter anderem Meow Wolf, Emporium Arcade, Dueling Axes, 5 Iron Golf, Wink World, Museum Fiasco und Kappa Toys.Investoren, die sich für das EB-5-Visumsprogramm interessieren, können sich jetzt an dem Projekt Wave Spa des USIF beteiligen, das an der Atlantikküste von New Jersey liegt. Das Wave Spa wird ein neues Hotel am Strand bauen, das sich in unmittelbarer Nähe zu den großen Städten wie New York City und Philadelphia befindet.KLICKEN SIE HIER, UM ZU SEHEN, OB SIE FÜR DAS EB-5-VISUMSPROGRAMM IN FRAGE KOMMENU.S. Immigration Fund-NJ, LLC ("USIF-NJ"), das autorisierte EB-5 Regional Center, sponsert das Wave-Spa-Projekt für potenzielle EB-5 Investoren. Das Wave Spa wird von einem hoch angesehenen und respektierten Immobilienentwickler mit jahrzehntelanger erfolgreicher Erfahrung entwickelt. USIF-NJ hat erfolgreich mit dem Entwickler des Wave Spa bei einer früheren Immobilienentwicklung zusammengearbeitet, bei der eine Tochtergesellschaft von USIF-NJ 50 Millionen US-Dollar für eines ihrer früheren EB-5-Immobilienprojekte aufgebracht und geliehen hatte, und dieses Investitionskapital erfolgreich und vorzeitig zurückerstattet. DIES IST KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Auch darf kein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wäre.Kontakt:KONTAKTIEREN SIE UNS: info@usifund.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1884862/USIF_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/weitere-eb-5-investition-des-us-immigration-fund-erfolgreich-zuruckgezahlt-301662501.htmlOriginal-Content von: U.S. Immigration Fund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164935/5356788