Neue Solaranleihe auf dem Markt - die reconcept Gruppe hat mit dem "reconcept Solar Bond Deutschland" ihren vierten Green Bond aufgelegt. Die sechsjährige Anleihe 2023/29 (ISIN: DE000A30VVF3) wird jährlich mit 6,75% verzinst (halbjährliche Auszahlung) und hat ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe kann ab sofort über die Emittentin gezeichnet werden. Zudem ist im April 2023 eine weitere Zeichnungsphase über die Börse Frankfurt geplant. Die Einbeziehung in den Börsenhandel ist für den 28. April 2023 vorgesehen.

PV-Projekte in Nord- und Ostdeutschland

Das Anleihemittel dienen dem Erwerb und der Entwicklung von PV-Projekten mit Schwerpunkt auf Nord- und Ostdeutschland. Rund 80 Prozent des Emissionserlöses sind laut reconcept für den Ankauf von Projektrechten an PV-Freiflächenanlagen vorgesehen. Geplant ist ein Projektumfang von rund 50 PV-Parks mit einer Leistung von insgesamt rund 1.000 MWp. Der darüber hinausgehende Emissionserlös von rund 20 Prozent fließt als Working Capital in die weitere Solar-Projektentwicklung, die Vorfinanzierung von PV-Freiflächenprojekten sowie ggf. auch in Aufdach-PV-Projekte. Refinanzierungen sind nicht vorgesehen.

"Photovoltaik in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...