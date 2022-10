Southfield, Michigan (ots/PRNewswire) -Auria, ein weltweit führender Anbieter von Bodenbelägen sowie von akustischen, thermischen, aerodynamischen und anderen faserbasierten Produkten für die Automobilindustrie, ernannte Marc Flegler, Head of Auria Europe, zum ersten Chief Sustainability Officer (CSO), während Frau Dr. Pinar Erol die neu geschaffene Rolle des Global Sustainability Directors übernimmt.Als CSO wird Herr Flegler die missionsorientierten Ziele des globalen Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance (Environment, Social and Governance, ESG) leiten und wichtige Leistungsindikatoren als Teil der messbaren langfristigen Strategie festlegen, während er seine Rolle als Head of Auria Europe beibehält.Frau Dr. Erol, die vor kurzem zu Auria kam, wird Herrn Flegler unterstellt sein und für die Leitung des Corporate-Sustainability-Reporting-Programms (CSR) des Unternehmens, die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeits-Roadmap des Unternehmens und den Aufbau eines globalen Teams verantwortlich sein, um die angestrebten ESG-Ziele zu erreichen.Diese spezifischen Aufgabenbereiche werden Auria in eine bessere Position bringen, um den Umfang seiner ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltigen Geschäftspraktiken entlang seiner Wertschöpfungskette zu erweitern und um einen langfristigen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter, Stakeholder und die Umwelt zu schaffen."Nachhaltigkeit ist eine der drei Säulen unseres Unternehmensleitbildes und spielt eine zunehmend wichtige Rolle für die Zukunft von Auria", sagte Marc Flegler. "Unser Ziel ist, dass Nachhaltigkeit alle Aspekte der Aktivitäten von Auria, die unsere Produkte, Verfahren, Organisation und Produktionsabläufe umfassen, durchdringt."Marc Flegler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in führenden Positionen in der Automobilindustrie, u. a. im Bereich Global Sourcing, Supply Chain Management, Maschinenbau und Vertriebsmanagement. Er ist seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2017 bei Auria und seit 2020 als Managing Director für das operative Geschäft in Europa tätig. Zuvor war er als Senior Vice President für Global Sales verantwortlich. Vor seiner Zeit bei Auria war Marc Flegler Senior Vice President für Procurement bei IAC und für die direkte und indirekte Materialbeschaffung, Lieferantenqualität und Einkaufssysteme verantwortlich. Er begann seine Karriere bei Harman International, wo er in verschiedenen Positionen des Beschaffungsmanagements tätig war.Marc Flegler, ein deutscher Staatsangehöriger, erhielt seinen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau von der Hochschule für Technik Stuttgart, Deutschland. Er hat außerdem einen Bachelor-Abschluss in Produktion und Logistik von der AKAD-Universität in Lahr.Frau Dr. Pinar Erol bringt 20 Jahre Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit zu Auria, davon eine mehrjährige Beratungstätigkeit im Bereich soziale Unternehmensverantwortung, Produktnachhaltigkeit und EHS-Management. Zuletzt war sie seit 2019 als Head of Group Sustainability bei der nnuks Group Holding GmbH tätig. Davor war sie in verschiedenen Positionen bei internationalen Institutionen wie IFC, Weltbank, EEA, Europäische Kommission und bei europäischen Unternehmensberatungen für Nachhaltigkeit tätig.Frau Dr. Erol, eine türkische Staatsangehörige, hat einen Bachelor-Abschluss in Umwelttechnik von der Universität Izmir und einen Master of Science in Abfallwirtschaft von der Universität Kocaeli in der Türkei. Als DAAD-Stipendiatin zog sie nach Deutschland, wo sie ihren zweiten Master-Abschluss in industrieller Strömungsanalyse und ihren Doktortitel in ökologischer Optimierung für Automobilfertigungslinien erwarb.Herr Flegler und Frau Dr. Erol werden vom Auria-Standort Düsseldorf aus tätig sein.Informationen zu Auria:Auria Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von Bodenbelägen sowie von akustischen, thermischen, aerodynamischen und anderen faserbasierten Produkten für die Automobilindustrie. Auria wurde 2017 gegründet und baut auf einer mehr als einhundertjährigen Tradition in der Transportindustrie auf. Auria wurde 2017 gegründet und baut auf einer mehr als einhundertjährigen Tradition in der Transportindustrie auf. Das Unternehmen mit seiner Finanzzentrale in Coleshill, England, und seinen operativen Zentralen in Southfield, Michigan, USA, Shanghai, China und Düsseldorf, Deutschland betreibt 18 Produktionsstätten, 10 technische Einrichtungen und sieben Joint-Venture-Standorte und beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter.