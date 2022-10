Für Valneva-Aktionäre war es in den vergangenen Monaten wahrlich eine schwierige Zeit. Nachdem die Franzosen mit ihrem Traum eines Tot-Impfstoffes mehr oder weniger gescheitert waren, ist der Aktienkurs an der Börse brutal abgestraft worden. Doch in den vergangenen Wochen hat Valneva andere Prioritäten gesetzt und war damit äußerst erfolgreich. Das honoriert auch die Börse!

Dabei trauen die Experten Valneva sogar noch einiges mehr an Kursgewinnen zu. Denn die jüngste Kapitalerhöhung um 100 Millionen Euro hat genügend frisches Kapital eingespielt, um die Entwicklung für Impfstoffe gegen das Chikungunyafieber und Borreliose weiter voranzutreiben.

Dementsprechend hat das Analysehaus Bryan Garnier das Unternehmen in einer neuen Studie abermals von allen Seiten beleuchtet. Am Ende der Analyse haben die Experten ihre Kaufempfehlung für den Impfstoffentwicklung erneuert. Das Kursziel für die Franzosen ...

