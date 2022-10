Wochenausblick: DAX - Woche der Entscheidung. Fed, Inflationszahlen und Unternehmenszahlen stehen an!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Es war ein langer und beschwerlicher Weg, aber kurz vor dem Monatsende haben DAX, CAC40 und EuroStoxx50 die Begrenzungslinie des seit Jahrebeginn bestehenden Abwärtstrends wieder erreicht. Ob ihnen der Ausbruch aus dem Trend gelingt, ist zunächst offen. Es werden kommende Woche erneut zahlreiche Unternehmensdaten veröffentlicht. Darüberhinaus stehen Zinsentscheidungen der US-Fed und einigen anderen Notenbanken sowie die Bekanntgabe von Inflationszahlen im Kalender. Es verspricht also erneut eine bewegte Woche zu werden.

Dies gilt auch für die Anleihenmärkte. In der abgelaufenen Woche bekamen Staatsanleihen Aufwind, so dass die Renditen langfristiger Papiere mehrheitlich nachgaben. Ein vergleichbares Szenario gab es jedoch bereits Ende September und Anfang Oktober zogen die Renditen wieder an. Die Edelmetalle Gold und Silber bewegten sich in der vergangenen Woche in einer engen Range. Der Ölpreis konnte unterstützt von guten US-BIP-Daten im Wochenverlauf zulegen.

Unternehmen im Fokus

Die Entwicklung der Einzelaktien war in der vergangenen Woche stark von den präsentierten Ergebnissen und dem Ausblick auf das Schlussquartal geprägt. DAX-Titel wie Airbus, Deutsche Bank, Sartorius und SAP präsentierten überraschend gute Daten und Investoren honorierten dies entsprechend mit deutlichen Kursaufschlägen. Adidas, Covestro und VW konnten hingegen wenig überzeugen. In der zweiten Reihe drehte sich ebenfalls vieles um die vorgelegten Zahlen. Die Anteilsscheine von Cecenomy und SMA Solar verbesserten sich sogar zweistellig.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten in der abgelaufenen Woche der European Biotech Index, der GRP/HVB Euro Top 50 Real Estate Index sowie Solactive Deutscher Maschinenbau Index.

Kommende Woche melden unter anderem AMD, ams-Osram, Auto1 Group, BMW, eBay, Eli Lilly, Enel, Ferrari, Fresenius, Fresenius Medical Care, Hannover Rück., HeidelbergCement, Hugo Boss, Klöckner, Norma Group, Qualcom, Pfizer, Rational, SGL Carbon, Shop Apotheke, Société Générale, Stellantis, Teamviewer, Uniper, Vestas, Vonovia und Zalando Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal.

Wichtige Termine

MONTAG, 31. OKTOBER

China: Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen, Oktober

Deutschland: Einzelhandelsumsatz, Spetember

Deutschland: Durchschnittspreise für Strom und Erdgas, H1

Veröffentlichung der EZB-Umfrage unter Monetären Analysten, Oktober 2022, Gesamtergebnisse

Eurozone: BIP Q3, vorläufige erste Schätzung

Eurozone: Verbraucherpreise, Oktober, vorläufig

USA: Einkaufsmanagerindex Chicago, Oktober

Rede von EZB-Chefvolkswirt Lane bei Konferenz von Dänemarks Nationalbank anlässlich des 40-jährigen Bestehens des dänischen Systems fester Wechselkurse

DIENSTAG, 01. NOVEMBER

US-Notenbank Fed beginnt ihre zweitägige Zinssitzung

China: Caixin PMI Industrie, Oktober, endgültig

Deutschland: Außenhandelspreise, September

USA: Bauausgaben, September

USA: ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Oktober

USA: Autoabsatz, Oktober

MITTWOCH, 02. NOVEMBER

US-Notenbank Fed beendet ihre zweitägige Zinssitzung - 1900 Zinsentscheid - 1930 PK

Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), September

Deutschland: Außenhandel, September

Deutschland: S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie, Oktober, detailliert

Deutschland: Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten 10/22

Eurozone: S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie, Oktober, detailliert

USA: ADP-Arbeitsmarktbericht, Oktober

EZB-Ratsmitglied de Galhau spricht in Irland

Podiumsdiskussion mit Bundesbank-Vorstand Wuermeling beim International Bankers Forum Frankfurt meets Berlin zum Thema "Banken und Fintechs - Strategien für digitale und nachhaltige Geschäftsmodelle"

Rede von Bundesbank-Präsident Nagel bei El Economista zum Thema "Speech in honour of Pablo Hernández de Cos, recipient of the Echegaray Prize"

DONNERSTAG, 03. NOVEMBER

China: Caixin PMI Services, Oktober, endgültig

Nueva Economia Forum - Diskussion mit Bundesbank-Präsident Nagel

Keynote von EZB-Direktor Panetta auf der EZB Money Market Conference

Großbritannien: S&P Global/CIPS Services Einkaufsmanagerindex, Oktober, detailliert

Eurozone: Arbeitsmarkt, September

Norwegens Zentralbank kündigt Zinsentscheidung an

EZB-Bankenaufseherin McCaul nimmt an einer Podiumsdiskussion auf der Finanzdienstleistungskonferenz der Central Bank of Ireland teil

Großbritannien: Zinsentscheid der Bank of England und Protokoll der geldpolitischen Sitzung

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW43

USA: Produktivität Q3, vorläufig

USA: Handelsbilanz, September

USA: Auftragseingang Industrie, September

USA: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Oktober

FREITAG, 04. NOVEMBER

Verarbeitendes Gewerbe, (Auftragseingangs- und Umsatzindex), September

Deutschland: Auftragseingang Industrie, September, vorläufig

Frankreich: Industrieproduktion, September

Rede von Bundesbank-Präsident Nagel zum Thema "The benefits of diversity for central banks" beim G7-CeBaDi Diversity, Equality and Inclusion Summit 2022

Rede von EZB-Vize De Guindos bei der Energieperspektiven der Naturgy-Stiftung und der IESE Business School in Madrid

Deutschland: S&P Global Services und Composite Einkaufsmanagerindex, Oktober, detailliert

Eurozone: S&P Global Services and Composite Einkaufsmanagerindex, Oktober, detailliert

EZB-Chefin Lagarde hält öffentliche Vorlesung und trifft mit der estnischen Premierministerin Kallas, der estnischen Finanzministerin Akkermann und lokalen Unternehmern zusammen

Eurozone: Erzeugerpreise, September

USA: Arbeitsmarktbericht, Oktober

1600 FED-Präsidentin von Boston Collins spricht vor einer virtuellen Veranstaltung des Hutchins Center on Fiscal & Monetary Policy der Brookings Institution über die makroökonomischen Bedingungen und die wichtigsten Dimensionen der Geldpolitik im aktuellen Kontext

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.260/13.440/13.700/13.920 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.100/12.300/12.540/12.650/12.930/13.200 Punkte

Zum Wochenschluß ging es beim DAX noch einmal Auf und Ab. Zum Handelsschluss setzte sich der Leitindex allerdings im Bereich des Kreuzwiderstands bei 13.200 Punkten fest. Gelingt der Ausbruch über diese Hürde besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.440 Punkte und im weiteren Verlauf bis 13.700 Punkte. Bis allerdings soweit ist, müssen Anleger mit weiteren Rücksetzern bis 12.930 Punkte rechnen.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2021 - 28.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.10.2014- 28.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktorzertifikate Long auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB9WK8 7,20 15 12.331,796569 12.772,041707 Open End DAX HB9WK6 9,42 10 11.891,414043 12.552,576664 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.10.2022; 16:30 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB9WKA 2,94 -15 14.091,154962 13.650,101812 Open End DAX HB9WKB 1,10 -20 13.870,963699 13.540,834763 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.10.2022; 16:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

