Rund 4,5 Prozent fällt der Xiaomi-Kurs am Freitag. Tencent liegt sieben Prozent hinten, BYD ebenfalls. Damit ist der Crash-Modus bei den Aktien intakt. In einem großen asiatischen Index sieht kurzfristig sogar noch schlechter aus. Der Abwärtsdruck beim Hang Seng hat sich seit September beschleunigt, der Index fällt praktisch ohne Unterlass.3,7 Prozent ging es an diesem Freitag abwärts. Einmal mehr wurde damit ein neues Mehrjahrestief erreicht. Seit Anfang des Jahres beträgt der Abschlag rund 36 ...

