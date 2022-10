Mehr als tausend Minibeben registrierte die Marssonde «InSight» im vergangenen Dezember und versetzte Wissenschaftler in helle Aufregung. Nun haben sie den Auslöser dafür gefunden.Mehr als tausend Minibeben registrierte die Marssonde «InSight» im vergangenen Dezember und versetzte Wissenschaftler in helle Aufregung. Nun haben sie den Auslöser dafür gefunden. Im vergangenen Jahr registrierte die Marssonde »InSight« immer wieder Beben unterschiedlicher Stärke. Auch am Heiligabend 2021 bebte der Mars. Das äusserst empfindliche Seismometer der Nasa-Sonde zeichnete die...

