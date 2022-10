DJ Aktien Schweiz freundlich - Holcim nach Zahlenausweis gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit freundlicher Tendenz hat sich der schweizerische Aktienmarkt ins Wochenende verabschiedet. Anleger konzentrierten sich auf die guten Nachrichten von der Bilanzsaison und sahen über die weniger guten hinweg. Am Nachmittag kamen positive Impulse aus den USA, wo ein überzeugender Quartalsbericht von Apple einen düsteren Ausblick von Amazon überstrahlte und Konjunkturdaten auf eine ungebrochene Konsumfreude der Amerikaner und einen leicht nachlassenden Inflationsdruck hindeuteten.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 10.772 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 46,08 (zuvor: 79,97) Millionen Aktien.

In der Schweiz überraschten die Geschäftszahlen von Holcim positiv. Nachdem das dritte Quartal für den Zementhersteller positiv verlaufen war, hat dieser seine Jahresumsatzprognose erhöht. Die Aktie führte den SMI mit einem Plus von 4 Prozent an.

Auf der anderen Seite enttäuschte der Rückversicherer Swiss Re (-2,4%), der wegen Hurrikan Ian in den USA in die roten Zahlen gerutscht ist. Zwar hatte der Konzern erst kürzlich eine Gewinnwarnung ausgegeben, doch fielen die Zahlen noch schlechter aus als befürchtet. Vor allem die Schaden-Kosten-Quote habe die Erwartungen deutlich verfehlt, kommentierten die Analysten von Jefferies.

Heftige Verluste von 3,7 Prozent verzeichneten auch Richemont. Hier dürften die wieder verschärften Bewegungs- und Kontakteinschränkungen in China belastet haben. Das Land ist ein wichtiger Absatzmarkt für Richemont. Swatch verbilligten sich derweil um 1,2 Prozent.

Gestützt wurde der Markt von Kursgewinnen der schwergewichteten Pharmawerte Novartis (+1,8%) und Roche (+1,9%). Nestle rückten um 0,4 Prozent vor. Die am Vortag kräftig abgestraften Credit Suisse erholten sich um 1,3 Prozent. Swisscom (+1,3%) profitierten weiter von den guten Zahlen, die das Telekomunternehmen am Donnerstag veröffentlicht hatte.

