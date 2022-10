Halle/MZ (ots) -



Wenn es Kommission und EU-Parlament wirklich ernst meinen mit neuer Mobilität und klimafreundlichen Lösungen, dann ist jetzt der Moment gekommen, um nachzulegen. Effizienzvorgaben müssen her. Denn mit der Klimaneutralität von E-Autos ist das so eine Sache. Der Energieverbrauch im Alltagsbetrieb muss begrenzt werden, um Exzesse mit Elektro-Boliden, die mehr als 1.000 PS auf die Straße bringen, zu unterbinden. Solche Fahrzeuge braucht kein Mensch. Ein Stromverbrauchsdeckel wäre da das richtige Instrument. Auch der gesamte Ressourceneinsatz in der Fertigung muss begrenzt werden. Es geht darum, Öko-Bilanzen für E-Autos zu erreichen, die deutlich besser sind als die der Verbrenner.



