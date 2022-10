Die österreichische Konjunktur steuert laut Analysten von Raiffeisen Research auf eine Winter-Rezession zu. "Wir erwarten moderate BIP-Rückgänge (im Vorquartalsvergleich) im vierten und ersten Quartal. Das konjunkturelle Winterhalbjahr wird somit frostig, eine konjunkturelle Eiszeit sehen wir hingegen nicht", meinen sie in einem Konjunkturausblick für Österreich. Denn bereits ab dem Q2 rechnen die Experten wieder mit moderat positiven BIP-Zuwachsraten. Zudem sollte der konjunkturelle Temperatursturz geringer ausfallen als in vorangegangenen Rezessionen (=geringerer BIP-Rückgang). "Wir unterstellen dabei, dass es in diesem Winter zu keinen verpflichtenden Einschränkungen des Gasverbrauchs kommt. Alles in allem begibt sich die Konjunktur somit auf einen ...

