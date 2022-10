Die wieder vermehrt auftretenden Masken zeigen es eindeutig: Die Infektionszahlen hierzulande und auch weltweit steigen wieder. Damit dürften in Kürze auch die Rufe nach einer Auffrischungs-, Booster- oder Überhaupt-Impfung lauter werden. Für BioNTech bleibt die Ausgangslage also unverändert gut. Jetzt wollen die Mainzer sogar einen weiteren Absatzmarkt erschließen…

Denn Afrika ist bislang mehr oder weniger ein weißer Fleck auf der Corona-Impfstoff-Karte. Erst ein kleiner Teil der Bevölkerung ist überhaupt geimpft und die Impfstoffe müssen mühsam importiert werden. BioNTech plant jetzt den Bau einer eigenen Produktionsanlage. Dafür werden eigens Container verschifft, in denen mRNA-Impfstoffe produziert werden können. Los geht es mit der Produktion in Ruanda, weitere Produktionsstätten sind dann im Senegal und eventuell in Südafrika geplant.

Die Börse findet offenbar ...

