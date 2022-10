The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.10.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2022

.

ISIN Name

KYG7823W1024 SARISSA CAP. CL.ADL-,0001

CA0712051089 BATHURST METALS CORP.

CA77937B1013 ROVER METALS CORP

US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A

US7595JP1063 RELIEF THER.HL.SP.ADR/150

US87969N2045 TELSTRA CORP. ADR/5

US91818X1081 UXIN LTD. ADR/3 CL.A YC1

