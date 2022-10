Zu den stärksten Werten im Dow Jones zählt am Freitag die Aktie von McDonald's. Im freundlichen Marktumfeld legt die Fast-Food-Kette mehr als drei Prozent zu, nachdem bereits am Donnerstag nach starken Zahlen ein sattes Plus zu Buche stand. Rückenwind verleiht nun eine positive Studie von Morgan Stanley.Die US-Bank hat das Kursziel für McDonald's von 274 auf 285 Dollar angehoben und rät weiter "Overweight". Die Aktie sei in Zeiten wie diesen ein "Must-have".Morgan Stanley spricht von einem weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...