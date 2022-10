Genf, Schweiz (ots/PRNewswire) -Am Weltschlaganfalltag (29. Oktober) hat die World Stroke Organization (Weltschlaganfallorganisation) den Start eines neuen Programms bekannt gegeben, das darauf abzielt, den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen akuten Schlaganfallversorgung zu verbessern und Leben auf der ganzen Welt zu retten.Die WSO Stroke Certification Initiative (Initiative zur Schlaganfall-Zertifizierung) ist eine strategische Antwort auf die Ergebnisse einer WHO-WSO-Umfrage, die ergab, dass weniger als die Hälfte (49 %) der Länder eine umfassende evidenzbasierte akute Schlaganfallversorgung anbieten können. Die Umfrage hat auch eine große Lücke in der Versorgung zwischen Ländern mit hohem, niedrigem und mittlerem Einkommen aufgezeigt. Während 91 % der Länder mit hohem Einkommen in der Lage waren, Zugang zu einer spezialisierten Schlaganfallstation zu bieten, waren es in Ländern mit niedrigem Einkommen nur 8 %.Zwei der grundlegenden Indikatoren für die Qualität der akuten Schlaganfallversorgung sind die Thrombolyse (die Beseitigung von Blutgerinnseln durch intravenöse Medikamente) und die Thrombektomie (die Beseitigung von Blutgerinnseln durch eine Schlüssellochoperation). Eine von der WSO veröffentlichte Studie ergab, dass der Zugang zu diesen Behandlungen weltweit bei 46 % bzw. 30 % liegt."Jeder Vierte von uns wird im Laufe seines Lebens einen Schlaganfall erleiden, doch die Mehrheit der Menschen weltweit hat keinen Zugang zu einer wirksamen Behandlung und Versorgung in Schlaganfallzentren. Darüber hinaus hat der Mangel an wirksamen globalen Präventionsstrategien dazu geführt, dass der Schlaganfall weltweit die zweithäufigste Todesursache und die dritthäufigste Ursache für Behinderungen ist, und das mit enormen menschlichen und wirtschaftlichen Kosten", so WSO-Präsident Professor Marc Fisher. Die neue Präsidentin der WSO und führende brasilianische Neurologin, Professor Sheila Martins, fügte hinzu: "Wir haben das Wissen und die Mittel, die Millionen von Leben retten und Hunderte von Millionen US-Dollar einsparen könnten. Die Bereitstellung einer hochwertigen Schlaganfallversorgung ist nicht nur richtig, sondern auch sinnvoll."Die Globalen Schlaganfall-Leitlinien und der Aktionsplan der WSO sollen Institutionen und Regierungen dabei helfen, die von der WSO entwickelten evidenzbasierten Kriterien und Standards für die Behandlung umzusetzen. Das Programm richtet sich zunächst an Krankenhäuser in Ländern mit mittlerem Einkommen und wird am 1. November mit dem primären Ziel gestartet, das internationale Netzwerk der akkreditierten Anbieter von Schlaganfallbehandlungen zu erweitern.Der Schlaganfall ist weltweit eine der Hauptursachen für Tod und Behinderung. Am Weltschlaganfalltag kommen die Öffentlichkeit, Angehörige der Gesundheitsberufe, Schlaganfall-Überlebende, Politiker und Wirtschaftsvertreter zusammen, um das Bewusstsein für Schlaganfallsymptome und die Bedeutung einer rechtzeitigen Behandlung zu schärfen.Die Öffentlichkeit kann die Kampagne in den sozialen Medien unter Precioustime verfolgen und dabei helfen, das Bewusstsein zu schärfen, indem sie ein Selfie mit einer Uhr teilt (http://www.worldstrokecampaign.org/create-a-post) oder am Online-Spiel strokespotter.org teilnimmt.Redaktionelle HinweiseI. Die World Stroke Organization ist die einzige globale Organisation, die sich ausschließlich mit Schlaganfällen befasst. Mit rund 3.000 Einzelmitgliedern und 100 Gesellschaftsmitgliedern in allen Regionen der Welt vertreten wir mehr als 55.000 Schlaganfall-Spezialisten in der klinischen Forschung und bei unterstützenden Dienstleistungen. Die WSO unterhält offizielle Beziehungen zur WHO und hat UN-Beratungsstatus.II. Das Schlaganfall-Zertifizierungsprogramm der WSO baut auf dem WSO-SIEVC-Zertifizierungsprogramm in Lateinamerika und der Karibik auf https://www.world-stroke.org/news-and-blog/news/wso-siecv-certification-of-stroke-centers-in-latin-america-and-caribbeanIII. Stand der Schlaganfallversorgung weltweit https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/17474930211019568IV. WSO Global Stoke Faktenblatthttps://www.world-stroke.org/publications-and-resources/resources/global-stroke-fact-sheetV. Website zum Weltschlaganfalltag
www.worldstrokecampaign.org
campaign@world-stroke.org
Kontakte:
Anita Wiseman,
Campaign & Partnerships Manager, WSO
campaign@world-stroke.org
+447940029444