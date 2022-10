Über neue Web3-Marketplace-Plattform Dnizn bereitgestellt führt Umbro nun eigene digitale Sammlerstücke ein

In Zusammenarbeit mit dem Konsumentenbindungs- und Fan-Engagement-Technologieunternehmen Equitbl betritt Umbro nun durch die Einführung der allerersten digitalen Sammlerstücke der globalen Sportartikelmarke das Web3.

Die Web3-Erfahrung unterstützt die jüngst eingeführte Nations' Collection by Umbro" für die das Design-Team tief in den Archiven stöbern musste, um aus den zehn hymnischsten internationalen Kit-Designs von Umbro eine einzigartige Fusion aus Fußball, Fantum und Stoffen zu kreieren.

Durch Eingrenzung und Neugestaltung der legendären Farben, Muster und geometrischen Elemente aus den Hits der Fans hat das Umbro-Team Stand-Alone-Kollektionen für England und Brasilien gestaltet, wobei es auch "Fusions"-Shirts, inspiriert von den Klassikern aus den Katalogen in Frankreich, Deutschland, Mexiko, Spanien und USA, gestaltete.

Die digitalen Sammlerstücke werden nun mithilfe des neuen Web3-Marketplace von Equitbl "Dnizn" (dnizn.com) zur Verfügung stehen. Aufgrund der Benutzererfahrung als eine der vordringlichen Aufgaben gesehen, erleichtert Dnizn den Kauf digitaler Sammlerstücke mit einer Debit- oder Kreditkarte.

Die digitale Speicherung von Sammlerstücken wird auf Dnizn ebenfalls vereinfacht: Der Marktplatz speichert die Vermögenswerte für die Konsumenten sicher, ohne dass eine Non-Custodial Wallet von Dritten erforderlich ist. Ein zweiter Marktplatz wird Anfang 2023 eingeführt, auf dem die Konsumenten ihre digitalen Sammlerstücke verkaufen oder tauschen und ihre Sammlungen vervollständigen können.

"Wir sind hocherfreut, eine Partnerschaft mit Dnizn begründen zu können, um die allererste digitale Umbro-Sammlung einzuführen und unseren Eintritt in die aufregende Web3-Welt offiziell kenntlich zu machen", so Anthony Little, Managing Director bei Umbro. "Diese Sammlung bringt unser Anliegen zum Ausdruck, jedermann mit einer lebendigen und entwicklungsfähigen Erfahrung in der neuen Web3-Welt zu begeistern und zu belohnen."

Equitbl bildet eine Partnerschaft mit AcidFC, einem Designbüro, das sich auf die Welt der Fußballkultur spezialisiert hat, um die limitierte Serie der digitalen Sammlerstücke konzipieren, entwickeln und produzieren zu können.

Die Ankunft von Umbro in der Web3-Welt wird durch den modischen, futuristischen Charakter "UmbroID" ("Umbro" und "Droid") verkörpert. Bestückt mit den Mustern der Nationen bildet "UmbroID" eine digitale Manifestation des Fußballfans. Sie besteht aus einer Fantasiewelt, die sowohl von einem anderen Planeten als auch einer Wüstenumgebung bei Tagesanbruch inspiriert wurde. UmbroID gibt den Ton an mit Blick auf künftige Möglichkeiten und bildet die perfekte Kulisse für die bildhaften dominierenden Muster der Nationen.

Durch das Zusammenwachsen von Nutzen, Darbietung, Gamifizierung und Gemeinschaft wird die Aktivierung die Konsumenten mit physischen und digitalen Werbegeschenken im Verlauf von Wettbewerben und Ratespielen binden und belohnen.

Die Vorregistrierung für die limitierten digitalen UmbroID-Sammlerstücke wird am 25. Oktober um 13.00 Uhr BST 08.00 Uhr EDT beginnen. Fans können sich an Dnizn wenden, um sich nun vorregistrieren zu lassen und die Ersten für die bevorstehenden Verkäufe zu sein.

"Umbro ist ein großartiger Markenpartner für die Einführung von Dnizn, unseren Endverbrauchermarkt", so Steve Cumming, CEO und Mitbegründer von Equitbl. "Wir haben einen sicheren Raum geschaffen und das Verfahren für jedermann vereinfacht, um die Welt digitaler Sammlerstücke betreten zu können und sich bei ihren Käufen sicher und geborgen zu fühlen. Die Fans werden die Bindung an Umbro in einer Web3-Umgebung mit ihren positiven Benutzererfahrungen begrüßen."

"Der Dnizn-Marketplace unterstützt die Marken, ihre Beziehungen zu ihren Kunden zu vertiefen", schlussfolgerte Steve Cumming. "Durch eine Entwicklung von Grund auf, um die digitalen Sammlerstücke leicht und unterhaltsam erscheinen zu lassen, befähigt Dnizn nun die Marken, die unbegrenzten neuen Möglichkeiten im Web3 zu ergreifen."

ÜBER UMBRO

Wo auch immer der Fußball ist dort ist auch Umbro und zwar bereits seit 1924. Unser Gründer Harold Humphreys war der Überzeugung, dass wann immer Sie besser aussehen, dann werden Sie auch besser spielen. Er war überzeugt, dass die mit Stil und einem tiefen Verständnis gefertigten Produkte den Umbro-Athleten einen Wettbewerbsvorteil verschaffen werden. Dabei handelt es sich um unseren Grundsatz, den wir auch heute noch feiern.

Das Vertrauen auf sich selbst und das Produkt, das Sie tragen, ist der ultimative Leistungsförderer. Aus diesem Grund geht es beim Design unserer Kollektionen niemals allein um das Äußerliche. Alles wurde aus einem bestimmten Grund angewendet um Einsichten und Innovation mit Stil und einer im Verlauf vieler Jahrzehnte gewonnenen Erfahrung zu verschmelzen. Darauf aufbauend kreieren wir Bekleidung, Schuhe und Ausrüstungen für alle Liebhaber des Spiels, von Profis bis hin zu den Anfängern, von den Fans bis hin zu denjenigen, die durch die Fußballkultur inspiriert werden bei Umbro lieben wir alle Aspekte des Fußballs.

Mehr als 120 Teams rund um den Globus wählten Umbro für unsere einzigartige Leidenschaft und unser Spielverständnis. Hierzu gehören: West Ham United, Brentford, AFC Bournemouth (englische Premier League); Werder Bremen, Dynamo Dresden, VfL Osnabrück (deutsche Bundesliga); Rayo Vallecano (La Liga); Stade de Reims (französische Ligue 1); Heart of Midlothian (schottische Premier League); Club Atlético Rosario Central (argentinische Primera Division); Santos, Grêmio, Fluminense, Club Athletico Paranaense, Sport Club do Recife und Chapecoense (brasilianische Série A); Nacional (uruguayische Primera División); Herediano (costaricanische Liga FPD); Gamba Osaka (japanische J1); Seongnam FC (Südkorea); Nationalteams von Benin, Botswana, El Salvador, Eswatini, Guatemala, Jamaica, Lesotho, Namibia, Republic of Ireland, Sierra Leone, Uganda und Simbabwe.

ÜBER DNIZN UND EQUITBL

Dnizn ist der von Equitbl, einem Web3-Unternehmen, das sich auf die Erarbeitung von Strategien und Lösungen für Marken und IP-Inhaber spezialisiert, erstellte Endverbraucher-Markt. Equitbl unterstützt die Vertiefung der Beziehungen mit den Konsumenten, indem die neuen Technologies und Möglichkeiten angenommen werden, die das Web3 bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.dnizn.com und www.equitbl.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Eric Eddy

eric@metaversepr.com

Mobil: 646-283-6528