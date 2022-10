ITM Power war in der vergangenen Woche quasi in aller Munde. Denn der britische Wasserstoffspezialist hatte am Donnerstag durchblicken lassen, dass das laufende Geschäftsjahr wohl eher spärlich ausfällt. Die Aktie war daraufhin komplett eingebrochen, konnte einen Teil dieses Abschlags aber schon wieder aufholen. Die nächste Woche verspricht also Hochspannung…

Anmerkung der Redaktion: Seit einigen Wochen sind die sogenannten Wasserstoffaktien wieder in aller Munde. Unternehmen wie ITM Power, Plug Power oder NEL könnten am Beginn einer neuer Mega-Hausse stehen. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die größten Gewinnchancen haben. Einfach hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...