Erstmals haben die Leser des AKTIONÄR die Zusammensetzung eines neuen Index bestimmt. Herausgekommen ist ein aussichtsreiches Produkt, das auch schwierige Zeiten überstehen kann.Mehr Mitbestimmung geht kaum. DER AKTIONÄR hatte Anfang Oktober die Leser dazu aufgerufen, sich aktiv an der Gestaltung eines neuen Index zu beteiligen. Tausende Leser sind Online dem Aufruf gefolgt. In zwei Runden kristallisierten sich die zehn beliebtesten Aktien heraus. Seit vergangenem Montag kann in diesen Index nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...