Das Investieren in Aktien ist, so fühlt es sich an, seit Anfang des Jahres 2022 nicht mehr so einfach wie zuvor. Bis vor Kurzem konnte man im Großen und Ganzen kaufen, was man wollte und wann man wollte - der breite Aktienmarkt strebte nach oben. Zwar gab es kurzzeitige Korrekturen und ganze Crashs wie in der Corona-Pandemie 2020. Doch von all diesen Schocks erholten sich Aktien und auch andere Anlageklassen wie Kryptowährungen stets relativ zügig. Denn die weltweiten Zentralbanken trieben mit ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...