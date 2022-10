Wenn die Tage kürzer und die Nächte kälter werden, stellt die Natur ihr Wachstum auf Sparflamme. Man könnte meinen, Alphabet (WKN: A14Y6F, A14Y6H) hätte sich in dieser Hinsicht etwas von der Natur abgeschaut. Denn der jüngste Quartalsbericht der Google-Mutter zeigte ein Umsatzwachstum von gerade einmal 6 % an, was - mit einer Ausnahme im Corona-Crash - der schlechteste Wert der letzten zehn Jahre ist. Der Gewinn je Alphabet-Aktie fiel, ähnlich wie braunes Laub von den Bäumen, auf nur 1,06 US-Dollar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...