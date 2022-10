HÖREN :https://boersenradio.at/page/podcast/3521 Thomas Schweda ist seit Ende 2016 Geschäftsführer des zweitgrössten Sportverbands in Österreich, des ÖTV. Wir sprechen über grosse Zahlen: 180.000 SpielerInnen, 1700 Vereine, über das Präsidium mit Magnus-Brunner-Nachfolger Martin Ohneberg an der Spitze, über seinen Co. in der Geschäftsführung, Jürgen Melzer, und freilich auch über die Erfolge im Spitzensport, Stichworte Thomas Muster, Dominic Thiem oder Barbara Schett. In der Woche der Erste Bank Open 2022 wird freilich auch Bezug zum grössten österreichischen Turnier genommen und ein Ausblick gemacht. Freilich geht es aber auch um Breitensport, Kids Tennis und Ausbildung. Thomas ist wie ich ...

