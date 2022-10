"Alles, was sich ein Mensch vorstellen kann, werden andere Menschen verwirklichen", sagte der französische Schriftsteller Jules Vernes einmal treffend. Die Menschen haben das Rad erfunden, die Glühbirne, das Flugzeug und nicht zuletzt den Computer und das Smartphone. Neue Ideen und Technologien haben die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder geprägt. Die fortschreitende Digitalisierung und die Technologisierung schaffen noch mehr Raum für neue Innovationen. Daher wundert es wenig, dass viele große Technologien aus den letzten Jahren und Jahrzehnten stammen. Außerdem gibt es einige Technologien, welche die Welt noch in einem gewissen Bereich verändern könnten - und zwar in den unterschiedlichsten Branchen.

Save Foods (ISIN: US80512Q3039) steht für Veränderungen in der Food-Branche

Auf der Welt werde zwar genug Lebensmittel produziert, um die Weltbevölkerung ernähren zu können, doch trotzdem sind Hungersnöte in einigen Regionen der Erde allgegenwärtig. Im Jahr 2021 waren laut "Aktion Deutschland Hilft" rund 193 Millionen Menschen in 53 Territorien und Ländern der Erde von akuter Ernährungsunsicherheit und lebensbedrohlichem Hunger betroffen. Einer der wichtigsten Faktoren dabei ist die Haltbarkeit der Lebensmittel und die Lebensmittelsicherheit. Diesen beiden Problemstellungen hat sich der US-Konzern Save Foods mit einer israelischen Tochter (Save Foods Ltd.) angenommen. Das Agrar- und Ernährungstechnologieunternehmen verlängert mit modernen und grünen Technologien die Haltbarkeit und die Frische von Lebensmitteln und erhöht die Lebensmittelsicherheit. Dadurch geht Save Foods einem der größten Probleme in der Food-Branche an den Kragen. Allein in Deutschland werden laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft rund 11 Millionen Tonnen an Lebensmittel im Jahr weggeschmissen. 15% der Lebensmittelabfälle fallen bereist bei der Verarbeitung an, knapp 60% in privaten Haushalten. Save Foods hilft in beiden Bereichen durch eine fortschrittliche Herangehensweise.

Künstliche Intelligenz mit Apple (ISIN: US0378331005), Nvidia (ISIN: US67066G1040), IBM (ISIN: US4592001014) und Amazon (ISIN: US0231351067)

Computerprogramme, die selbstständig lernen können - darum geht es bei der Künstlichen Intelligenz (KI). Durch diese Fähigkeit kann ein Programm die eigenen Kenntnisse und Möglichkeiten immer weiter steigern und Dinge deutlich besser beherrschen als es der Mensch je könnte. Derzeit kommt die KI vor allem in der Datenanalyse und der Bilderkennung zum Einsatz, doch ihr steht letztlich die ganze Welt offen. Tech-Unternehmen wie Apple, Nvidia, IBM und Amazon wissen das längst, weswegen sie die Technologie immer weiter vorantreiben. KI ist damit wohl zugleich Gegenwart und Zukunft.

Immuntherapie: Revolution in der Medizin mit Bayer (ISIN: DE000BAY0017) und AstraZeneca (ISIN: GB0009895292)

In wenigen Bereichen sind immer neue Technologien und Ideen so wichtig, wie es in der Medizin der Fall ist. Eine der jüngsten Innovationen ist dabei die Immuntherapie, bei welcher das eigene Abwehrsystem die Krankheiten bekämpfen soll. Durch die Therapie erhoffen sich einige Medizinerinnen und Mediziner einen Durchbruch bei der Krebsbehandlung. Große Pharma-Unternehmen wie Bayer und AstraZeneca arbeiten daran, einen solchen möglich zu machen.

Das Zeitalter der Technologien?!

Schon seit geraumer Zeit verändert sich unser Leben durch immer neue Technologien stetig. Wie eine Technologie die Welt verändern kann, das zeigen nicht nur der Computer und das Smartphone. Heutzutage können sich Technologien wohl so rasant entwickeln, wie es nie zuvor der Fall war. Daher ist davon auszugehen, dass unsere Welt und unser Leben schon bald wieder etwas anderes sind. Spannend wird zu sehen sein, welche Technologien für weitreichende Veränderungen sorgen. Wer eine Vorahnung hat, der kann von dieser auch an der Börse profitieren.

