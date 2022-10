Einige Analysten der Rohstoffmärkte sprechen derzeit von einem "Superzyklus". Dieser ist mit strukturellen Veränderungen zu begründen, die auf den globalen Rohstoffmärkten allgegenwärtig sind. Zwischen 2011 und 2018 waren die Rohstoffpreise auf einem niedrigen Level, weswegen die Investitionen in neue Rohstoffe heruntergefahren wurden. Da es von der Entdeckung eines Vorkommens bis zum Abbau gut und gerne 10 Jahre dauert, kann die Angebotslücke seit dem Platzen der Blase nicht schnell geschlossen werden und die Preise ziehen an. Rohstoffe wie Lithium, Zink, Kupfer und Nickel haben daher im Frühling 2022 Rekordmarken erreicht. Der Abbau dieser und anderer moderner Rohstoffe bestimmt die Rohstoffmärkte im Jahr 2022.

Für eine weitere, deutlich spürbare, Veränderung der Rohstoffmärkte sorgt der Krieg in der Ukraine. Die Sanktionen gegen Russland führen dazu, dass im Wesen die Abhängigkeit im Rohstoffsektor von Moskau zu verringern. Das bietet Chancen für Lieferanten von Rohstoffen aus Westeuropa, Nordamerika und anderen Regionen auf der Erde. Das gilt nicht nur für Öl und Gas, sondern auch für Platin, Kupfer, Nickel, Palladium und einige andere Metalle. Ein Teil dieses Shifts ist die starke Zuwendung zu Erneuerbaren Energien, die wiederum Rohstofftrends fördert. Die Entwicklung sorgt außerdem für einen Boost der Elektromobilität, die schon lange in den Startlöchern ist, aber noch keinen Kickstart hinlegen konnte. Nun scheint die Zeit reif, was wiederum für globale Rohstofftrends sorgt. Lithium, Graphit und Kobalt nehmen in ihrer Bedeutung zu.

Rohstoff-Aktien, die den globalen Trends folgen

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815): Eines der Metallexplorationsunternehmen, die es nun braucht, könnte Arcadia Minerals sein. Der junge Konzern wurde in Down Under erst im Jahr 2020 gegründet. Trotzdem unterhält das australische Unternehmen bereits spannende Rohstoff-Projekte, die gut in die aktuellen Trends an den Rohstoffmärkten passen. Der Fokus von Arcadia Minerals liegt auf Batteriemetallen, welche gerade für die E-Mobilität so dringend benötigt werden. Die entsprechenden Projekte unterhält das Unternehmen in Namibia. In dem südwestafrikanischen Land laufen mehrere Projekte rund um Lithium, Nickel, Kupfer, Tantal und Gold. Trotz der kurzen Zeit, in der Arcadia Minerals in der Rohstoffbranche ist, stellt der Konzern keinen risikoreichen Rohstoffexplorer mehr dar. Die Projekte sind weit vorangeschritten und gesichert. Damit hat Arcadia Minerals genau das geschafft, was nach den Jahren der niedrigen Rohstoff-Preise wichtig war: Neue Vorkommen gesichert und innovative Projekte rund um moderne Rohstoffe vorangetrieben, die in die aktuellen Trends passen.

BHP Group (ISIN: AU000000BHP4): Wenn es um die Rohstoff-Trends 2022 geht, dann darf dieser Big Player der Branche nicht fehlen. Die BHP Group ist so breit aufgestellt, dass sie neben Rohstoffen wie Erdöl und Erdgas auch Mineralien und zukunftsträchtige Metalle im Portfolio hat. Der britisch-australische Konzern spricht ein Wörtchen bei der Entwicklung der Rohstoffmärkte mit.

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757): Gleiches gilt für dieses Unternehmen, das ebenfalls in britisch-australischer Hand ist. Rio Tinto erforscht und erschließt Mineralienvorkommen, um diese dann auch abzubauen. Einige davon passen gut in die Rohstofftrends 2022.

DWS Global Natural Resources Equity (ISIN: DE0008474123): Dieser deutsche Rohstoff-Fonds fasst einige attraktive Unternehmen zusammen, die von den Rohstoff-Trends profitieren könnten. Neben der BHP Group sind auch Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820), Chevron (ISIN: US1667641005), Corteva (ISIN: US22052L1044), Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64), Shell (ISIN: GB00BP6MXD84) und Nutrien (ISIN: CA67077M1086) unter den Top-Holdings.

Was bedeuten die Rohstofftrends 2022 für die Rohstoffmärkte?

Die Trends in der Rohstoffbranche sorgen dafür, dass innovative Explorer gefragt sind, die dafür sorgen können, moderne Rohstoffe zu liefern. Dafür braucht es neue Projekte und ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Unternehmen, die Rohstoffe wie Lithium beschaffen können, dürften in den nächsten Jahren eine attraktive Zukunft haben.

-

Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerte informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte"

Quellen:

https://capinside.com/c/wende-oder-schlenker-wohin-steuern-die-rohstoffmaerkte-in-2022

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/15635355-dr-reuter-investor-relations-arcadia-minerals-profiteur-globalen-rohstofftrends

https://institutional.union-investment.at/startseite-at/Kapitalmarkt/Themen_Rohstoffe_Prognosen_zum_Jahr_2022.html

Arcadia Minerals

ISIN: AU0000145815

WKN: A3C7FG

www.arcadiaminerals.global

Land: Australien / Namibia

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Arcadia Minerals können auf der Seite: https://www.arcadiaminerals.global/investors/dashboard/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Arcadia Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit Arcadia Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Arcadia Minerals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Arcadia Minerals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 29.10.2022: Globale Rohstofftrends 2022: Unternehmen wie Arcadia Minerals, die BHP Group und Rio Tinto profitieren von der Entwicklung der Rohstoffmärkte appeared first on Small- and MicroCap Equity.