Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex stieg in der letzten Woche in EUR um +2,1%. Der Stoxx 600 legte um +2,9% zu. Der Nikkei 225 und der S&P 500 performten im Einklang mit dem globalen Aktienmarktindex. Der globale Schwellenländerindex erzielte mit -2,4% in EUR eine signifikante Underperformance. Bei den Unternehmen des Stoxx 600, die bereits ihre Ergebnisse für das 3Q berichtet haben, fielen diese in 55% der Fälle besser aus als erwartet. Den höchsten Anteil an positiven Gewinn-Überraschungen gab es bei den Sektoren Finanzen, Rohstoffe, nicht zyklischer Konsum und Industrie. Bei den Sektoren Energie, zyklischer Konsum und Immobilen gab es mehrheitlich negative Gewinn-Überraschungen. In den USA haben zulegt zahlreiche Technologiekonzerne wie ...

