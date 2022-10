Sportradar's CEO und Gründer, Carsten Koerl wurde mit dem EY Entrepreneur Of The Year 2022 in der Schweiz ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählte Koerl unter anderem aufgrund seines Unternehmergeistes, seiner Ideen, seiner Wirkung und dem beständigen Wachstums seines Unternehmens. "Ich fühle mich unglaublich geehrt, diese großartige Auszeichnung zu gewinnen", sagte Herr Koerl. "Ich feiere diesen Erfolg mit dem gesamten Team. Ich bin stolz darauf, dass wir für den Einfluss auf das Sportökosystem mit Hilfe unserer innovativen und visionären Technologieprodukte anerkannt werden. Aber wir stehen erst am Anfang unserer Reise, da die Sport-, Medien- und Wettbranche zusammenwachsen und Sportradar steht im Zentrum dieses Mega-Marktes."

Den vollständigen Artikel lesen ...