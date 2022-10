Es war wohl das Börsenereignis des Jahres. Volkswagen hat Ende September die Sportwagen-Tochter Porsche äußerst erfolgreich an die Börse gebracht. Kaum ist das größte IPO seit der Deutschen Telekom abgewickelt, tauchen nun wieder dunkle Wolken am Autobauer-Himmel auf. Denn wie gestern bekannt wurde, hat der Konzern seine Investitionsplanungsrunde in das nächste Jahr verschoben. Das kommt an der Börse gar nicht gut an…

Üblicherweise trifft sich die VW-Konzernspitze im November, um die Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre festzuzurren. Es geht um Entscheidungen, in welchen Geschäftsfeldern wie viel investiert wird. Dabei geht es um eine Größenordnung von rund 160 Milliarden Euro. Angesichts der sich extrem verändernden Weltwirtschaft in Verbindung mit den steigenden Rohstoffpreisen und dem Ukraine-Krieg wird diese Planung nun ...

