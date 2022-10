Unterföhring (ots) -Unterföhring, 30. Oktober 2022. Goldene Demaskierung: Armin Rohde lüftet am Samstagabend vor 4,88 Millionen MaskedSinger-Fans die Maske des GOLDI (Nettoreichweite). Nach der Demaskierung betont der Star-Schauspieler im Gespräch mit Moderator Matthias Opdenhövel: "Das war eine der spannendsten Herausforderungen, die ich in meiner ganzen Berufslaufbahn erlebt habe. Ich bin heilfroh und sehr dankbar, dass ich hier mitgemacht habe."Mit fantastischen 19,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 Jahre) dominiert das "The Masked Singer"-Halbfinale die Prime-Time am Samstag - und wird klarer Marktführer. Im Anschluss punktet das Magazin "The Masked Singer - red. Spezial", moderiert von Rebecca Mir, mit sehr starken 16,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. ProSieben überzeugt in derselben Zielgruppe mit einem schönen Tagesmarktanteil von 11,3 Prozent.Armin Rohde: "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold."Noch nie zuvor hat es eine Maske kaum abwarten können, endlich ihre Identität preiszugeben. Im Halbfinale darf GOLDI nach seiner Mashup-Performance von "Time To Say Goodbye/We Will Rock You" (Sarah Brightman/Queen) endlich die Maske lüften. Rategast Johannes Oerding und die ProSieben-Zuschauer:innen in der JoynMe-App haben den richtigen Riecher: Armin Rohde schlüpft aus GOLDI und berichtet: "Die Geheimhaltung war nicht einfach. Immer wenn mich jemand drauf angesprochen hat, bin ich ausgewichen: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber es hat mir auch Spaß gemacht - ist ein bisschen wie Versteck-Spielen früher. Das Ganze ist wirklich eine aufregende Erfahrung, ich kann das nur all meinen Kollegen empfehlen."Die letzten vier Masken fallen...... live im großen MaskedSinger-Finale nächsten Samstag, 5. November 2022, live um 20:15 Uhr, auf ProSieben und beantworten die vier letzten Fragen: Wer begeistert als DER MAULWURF? Wer berührt Woche für Woche als ROSTY die Herzen? Wer verbirgt sich hinter dem WERWOLF? Wer strahlt als DIE ZAHNFEE?"The Masked Singer" - die siebte Staffel samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynAusführliche Infos zur Show, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder zum Download auf der"The Masked Singer"-PresseseiteLive-Show verpasst?Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar.Alle Highlights aus den Shows, exklusive Indizien und Infos zu "The Masked Singer - Live on Tour 2023" finden die Fans auf http://themaskedsinger.deHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | BusinessIntelligence; Erstellt: 30.10.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Petra Dandl, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1169/-1172email: petra.dandl@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5357202