Fundamental hat sich für den deutschen Aktienmarkt wenig geändert. Die altbekannten Probleme sind weiterhin vorhanden. Mit den Quartalszahlen kommen Licht und Schatten. Doch an der Wall Street wächst die Hoffnung auf ein Abebben der Fed-Zinserhöhungen. Das lässt Anleger wieder zu Aktien greifen. Hierzulande wackelt nun ein DAX-Trend. Der Wochenausblick. Die vergangene Woche beendete der DAX am Freitag auf Xetra mit einem Plus von 0,24 Prozent bei 13.243 Punkten. Das Wochenplus belief sich damit ...

