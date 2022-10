Die Zeit, in denen Teladoc Health (WKN: A14VPK) mit den Quartalszahlen die Investoren schockt, ist offenbar vorbei. Am 26. Oktober dieses Jahres und nach dem US-Börsenschluss ist es so weit gewesen. Die Zahlen für das dritte Vierteljahr sind veröffentlicht. Und, siehe da: Die Aktie schaffte im späten Handel ein Plus im höheren einstelligen Prozentbereich. Ein erster Grund ist sehr offensichtlich: Bei Teladoc Health hat es im dritten Quartal nicht erneut milliardenschwere Abschreibungen auf den Goodwill ...

Den vollständigen Artikel lesen ...