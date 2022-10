DJ Fitch stuft Portugal auf BBB+ (BBB) herauf - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Rating für Portugal um eine Stufe auf BBB+ nach oben gesetzt. Die Einstufung hat einen positiven Ausblick. Portugal hat laut Fitch in der Haushaltspolitik sowohl die Anforderungen an die Kategorie BBB als auch die der vergleichbaren Länder Europas übertroffen. Projektionen sehen das diesjährige Haushaltsdefizit noch bei 1,9 Prozent des BIP (Vorjahr: 2,8 Prozent), was eines der niedrigsten Defizite in der Eurozone wäre.

Auch bei der Verschuldung mache Portugal deutliche Fortschritte. In diesem Jahr rechnet Fitch mit einem Rückgang der Schuldenquote um 10,5 Prozentpunkte auf 115,0 Prozent des BIP und einen weiteren Rückgang auf 108,3 Prozent im Jahr 2024.

Portugals Indikatoren für die Staatsführung und das Pro-Kopf-BIP lägen deutlich über dem Median der mit BBB bewerteten Vergleichsländer, erklärte Fitch weiter.

