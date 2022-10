Kennen Sie schon unseren neuen Börsendienst FAST BREAK - Jetzt mehr erfahren: https://bit.ly/3gWoknr Die Börse läuft angesichts der Nachrichtenlage erstaunlich stabil, der Druck auf die Energiepreise nimmt langsam ab. "Die Rahmenbedingungen verbessern sich", meint auch Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baader Bank. Vieles sei zudem an den Börsen bereits eingepreist, und der DAX könnte durchaus noch weiter steigen bis zum Jahresende. Warum die Zinsangst langsam abebbt, die US-Märkte auch in Europa den Takt vorgeben und was der Exit von Linde für den Finanzplatz Deutschland bedeutet, erklärt Halver im Interview. 0:00 Einleitung 0:30 Performance trotz Krise 2:35 Bedeutung der US-Märkte 3:50 Stimmung unter Unternehmern 5:25 Schwerer Winter für Aktien - 6:50 DAX zum Jahresende -