Gianluca Di Tondo hat in mehr als 25 Jahren in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie umfangreiche Erfahrungen gesammelt - sowohl im Vertrieb als auch im Marketing.Parma - Gianluca Di Tondo, Chief Marketing Officer von Barilla, wird im April 2023 als Nachfolger von Claudio Colzani als CEO die Geschicke des Familienunternehmens leiten. Colzani stand zehn Jahre an der Barilla-Spitze und will sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Gianluca Di Tondo hat in mehr als 25 Jahren in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie umfangreiche Erfahrungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...