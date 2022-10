Rund 70 Prozent der Fläche sind an 38 Firmen und Institutionen vermietet, darunter zahlreiche Startups, aber auch grosse Unternehmen wie Johnson & Johnson und Basilea.Basel - Drei Jahre nach dem Spatenstich ist der Main Campus des Switzerland Innovation Park Basel Area gestern Samstag termingerecht eröffnet worden. Unter den rund 200 Gästen an der offiziellen Eröffnungsfeier in Allschwil waren auch Bundesrat Guy Parmelin sowie Regierungsmitglieder der drei Trägerkantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Jura. Der modernste Innovationspark der Schweiz ist...

